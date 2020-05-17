مساعدات إماراتية لليمن

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ابوظبي: قدّمت دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر 1000 سلة غذائية تزن نحو 43 طنا لمديرية دوعن بمحافظة حضرموت اليمنية استفاد منها 5 آلاف شخص، حسبما نقلت وكالة الأنباء الحكومية السبت.

وقال بيان ان المساعدات تأتي في إطار "خطة عاجلة وضعتها هيئة الهلال الأحمر للتدخل الإنساني والتخفيف عن الأسر المتضررة التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل ومنع التجول الذي يطبق في اليمن كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وسجّل اليمن الذي يعاني من تدهور في قطاعه الصحي بسبب الحرب المتواصلة منذ ست سنوات 124 إصابة بكورونا بينها 19 وفاة.

وكانت هيئة الهلال الأحمر وزعت منذ حلول شهر رمضان مئات الأطنان من المواد الغذائية على أهالي مديريات محافظة حضرموت "شكلت دعما لآلاف العائلات المتضررة من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات بمواجهة كورونا، بحسب البيان.

والإمارات عضو في التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ بداية عملياته في اليمن في 2015 في مواجهة المتمردين الحوثيين.