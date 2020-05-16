شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع بين 3 عائلات يصيب 40 شخصا بفيروس كورونا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام إماراتية، أن تجمع بين 3 عائلات داخل البلاد تسبب فى إصابة 40 شخصا بفيروس كورونا المستجد، من بينهم كبار فى السن حيث يبلغ أكبرهم 77 عاما، وفيما أصيب طفل صغير عمره 3 سنوات بهذا الفيروس بسبب هذا التجمع وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكانت الإمارات قد أعلنت منذ قليل عن إجراء 35,735 فحص جديد، وتسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة 22,627 حالة.

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان لوقف تفشيه، وتخطى حاجز الاصابات حاجز الـ4.6 مليون حول العالم، في حين تخطى تعداد الوفيات 310 ألف شخص، وتم تسجيل اكثر من مليون و700 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 13802، وفيما أعلنت وزارة الصحة السعودية، تعافي 1797 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 23666، وفى لبنان تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 902.

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وفى إسبانيا أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 102 وفاة جديدة و415 إصابة إضافية بفيروس كورونا، وذكرت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 404 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة المغربية: شفاء 87 مصابا بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يبلغ 3487، وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 192 إصابة جديدة و6 وفيات.

وفى روسيا تم تسجيل 9200 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت ألمانيا 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة الى 620 إصابة.