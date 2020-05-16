8 قتلى في معارك بين الجيش اليمني والحوثيين بتعز

اليمن /عزيز الأحمدي / الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل اثنين من عناصره و6 من مسلحي الحوثي، في معارك بمحافظة تعز، وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش في تعز العقيد عبد الباسط البحر، على صفحته بفيسبوك: "معارك قوية منذ ساعات الفجر الأولى في جبل الهان، ووادي حنش (غربي تعز)".

وأضاف أن "الجيش تصدى لهجوم المليشيات (الحوثيين)، ويقود هجوما مضادا، لإسكات مصادر النيران وتأمين منطقة المواجهات".

وتابع البحر: "خسائر قوات الحوثيين أكثر من 6 قتلى، و10 جرحى، وتدمير معدات عسكرية، ولدينا قتيلان و3 جرحى".

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ولم يتسن الحصول على تعقيب من جانب الحوثيين بشأن ما ذكره المسؤول العسكري الحكومي.

ويتقاسم الجيش والحوثيون السيطرة على تعز، كبرى محافظات البلاد من حيث عدد السكان، وفشلت الجماعة في تحقيق تقدم باتجاه مركز المحافظة منذ اندلاع النزاع فيها مارس/ آذار 2015.

وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية، الحوثيين بفرض حصار على مركز محافظة تعز (يخضع لسيطرة الحكومة) ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، ومتضرري الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.

ويشهد اليمن منذ 6 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.