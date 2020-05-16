كورونا.. وفيات الإمارات ترتفع إلى 214 وإصابات البحرين لـ6747

مراسلون / أبوظبي، المنامة، نواكشوط / الخليج 365
أعلنت الإمارات، السبت، ارتفاع حصيلة وفيات كورونا بها إلى 214، بينما ارتفعت الإصابات بالفيروس في البحرين إلى 6 آلاف و774 وفي موريتانيا إلى 40.
في الإمارات، قال المتحدثة الحكومية، آمنة الضحاك، إنه تم تسجيل 4 وفيات و796 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 603 حالات شفاء.
وأوضحت الضحاك، في مؤتمر صحفي، أن حصيلة الفيروس في الإمارات ارتفعت إلى 22 ألفا و627 إصابة منها 214 وفاة و7 آلاف و931 حالة تعاف.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 92 إصابة و9 حالات شفاء.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي إصابات الفيروس ارتفع إلى 6 آلاف و747، بينهم 12 وفاة و2762 حالة شفاء.
وفي موريتانيا، قال مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف إنه تم تسجيل وفاة و11 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح الزحاف، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 40 بينها 4 وفيات و6 حالات شفاء.
وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و686 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 310 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و794 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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