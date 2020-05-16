ربع المغاربة أكثر عرضة للخطر حال إصابتهم بكورونا

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الخليج 365

قالت دراسة مغربية رسمية، السبت، إن "8.4 ملايين مواطن (نحو ربع السكان) أكثر عرضة للخطر حال إصابتهم بكورونا".

جاء ذلك في دراسة للمندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء)، حول "انعكاسات جائحة كورونا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلد".

وأضافت الدراسة: "من بين 36 مليون مغربي (إجمالي عدد السكان)، يوجد حوالي 8.4 ملايين شخص، معرضون لخطر دخول المستشفى أو الوفاة، وهم الأكثر عرضة لخطر كورونا".

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وتابعت: "يوجد حوالي 1.7 مليون مغربي يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل".

ودعت مندوبية التخطيط، المغاربة، إلى "احترام التدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، والتزام الحجر الصحي، ووضع الكمامات".

وتابعت: "إذ لم يتقيد المواطنون بالإجراءات، يمكن خلال 100 يوم، أن يتضاعف عدد حالات الإصابة بكورونا 8 مرات".

وبلغ إجمالي عدد المصابين بكورونا في المغرب 6 آلاف و741 حالة، بينها 192 وفاة و3 آلاف و487 حالة تعافٍ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.