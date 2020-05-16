ارتفاع قتلى قذائف مليشيا حفتر جنوبي طرابلس إلى 5 مدنيين

وليد عبد الله/الخليج 365

ارتفع عدد قتلى سقوط قذائف أطلقتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، السبت، إلى 5 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة الليبية أمين الهاشمي، للأناضول، إن قصف مليشيا حفتر على المبيت الجامعي الذي يحوي نازحين بمنطقة الفرناج جنوبي طرابلس، تسبب حتى الساعة (19:00 تغ)، في مقتل 5 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وأوضح الهاشمي أن القتلى من النازحين الذين كانوا بالمبيت الجامعي والذي تقطنه العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات.

Advertisements

وأشار إلى أن القصف تسبب في إصابة سيارة إسعاف كانت بالمكان المستهدف، أثناء قيامها بعمليات الإنقاذ للأسر الموجودة بالمبيت الجامعي.

وكان المسؤول ذاته قال في وقت سابق السبت، إن القصف تسبب في مقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين، قبل أن يعلن الحصيلة الجديدة.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.