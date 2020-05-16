صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في كبرى الشركات العالمية

قالت شبكة بلومبيرغ الإخبارية إن صندوق الاستثمارات العامة استثمر في عدد من الشركات العالمية، حيث دفع 827.8 مليون دولار (3.1 مليار ريال) لشراء أسهم في شركة البترول البريطانية BP Plc ، و713.7 مليون دولار (2.7 مليار ريال) في أسهم لشركة بوينغ للطائرات.

وأضافت أن الصندوق استثمر كذلك 522 مليون دولار (1.9 مليار ريال تقريبا) في كل من سيتي جروب وفيسبوك وذلك في نهاية الربع الأول من هذا العام، وسيقوم باستثمار 495.8 مليون دولار (1.85 مليار ريال تقريبا) في شركة والت ديزني و487.6 مليون دولار (1.83 مليار ريال تقريبا) في بنك أوف أميركا.

ونقلت الشبكة ما أشار إليه محافظ الصندوق ياسر الرميان الشهر الماضي من أن الصندوق يبحث عن أي فرصة ناشئة في ظل التراجع الاقتصادي الناتج عن أزمة كورونا مشيراً وقتها إلى الاهتمام بشركات الطيران والطاقة والترفيه على سبيل المثال.