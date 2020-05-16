تعلمت أن الحياة أكبر وأمتع أن أختزلها بقالب الأنا النرجسية لأجل معتقد وهم أو مفهوم خاطئ لتصعيد مواقف صغيرة وتكوين فجوات لاتستحق

حتى تستلهم نفسية الروح من العقل الغارق بالأفكار السطحية أنني ربحت المعترك والحقيقة أنني خسرت وجودي كإنسان بتقليص قدراتي لمساحة لاتتعدى قدماي الشاغرة

‏فوق الأرض التي لاأشكل فيها حيزا كحجم والمعيار هو مدى تأثير الانجاز الذي سأتركه خلفي قبل رحيلي منها لأن من يصنع المشاعر لتسطع نورا جميلآ ليس كما من يستهلكها برسم صور ذهنية قسرا تحمل بطياتها

إزدواجية غير واضحة المعالم بين الأخذ والعطاء والسقي والشرب فليس هناك وقت كثير لأجعل حياتي كبذرة وحيدة لا أزرعها ولا أسقيها ولا أنبتها نباتآ حسنآ أو ظلآ يستظل بها وأرحل ولايبقى أثر فالحياة أكبر وأمتع أن تختزل وتنظر لها بخرم إبره