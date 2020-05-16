وقفات درامية محبكة

ماالذي يتوظف بوظيفة ليس منها.

ولكن العجز الذي يراه المشاهد غير واضح

لكتلة تتخطى حدوده مبنية على نوادر مختلفة.

الموجز المهم هو بأن. ماأره لا يوجد دارما محلية واضحة. لماذا؟؟

لأن .النص ليس له محل من الإعراب. و.

والوصف المحدد هنا الذي جاذبني كثيرا هو مسلسل “جنة هلي،وام هارون

هاتان نص متضح وواضح بشكل جميل. تمكنت به حياة الفهد بشخصية أم هارون. دور بطلة المسلسل

وإتان بجنة هلي.مسلسل ذهلني بكثير سعاد عبد الله أديبه دور كرايزمي لافت.

هكذا هو الاختيار المتميز لبطولة الفنانين هما علم في مسرح الكويتي وتاريخٌ يذكرُ به.

المعيار الأساسي لمسلسلات بدون ذكر اسماء غير واضحه ولا يوجد بها سيناريو مسموع أو يرا به.

والسبب يكون بإختيار الأبطال في غير مكانهم والنص غير مجاز

الاهم هو الأهم بأن يكون. النصوص واضحة اختيار الابطال في محل مكانهم.

الحبكه أو القصه غير مكرره.