قلبٌ لايُهزم

هنيئا لكل قلب لايُهزم وإن توجب عليه الانهزام هنيئا لمن تعثر وأستقام لُوي ذِراعه ولا زال قوي القلب والبدن هنيئاً لِكُل من توجب عليه التعثر ولم يتعثر بل ومشى صامداً شامخاً في وجهِ الانكسار هنيئا لكل من ايقن انهُ يملك قلباً لايؤمن بالهزيمه هنيئا مِن القلب.

ليسَ كُل مايتمناهُ المرء يُدركه هذا يعني بأنك ستشقى لِتنال مُرادك تُكسر مجاديفك لتتعلم صُنعها مرةً أخرى بِقلبٍ لاييأس وروحاً لاتكلُ المثابره لكل بدايه نِهايه أجعل من نهاياتك دائماً بِداياتٍ لروحك اولاً ثُم للحياه دائماً وابداً لاتقبل هزيمةُ روحك وإن اوشكت على الانطفاء أشعِلها ولا تُشعلها تعلم كيف تجعل من ظُلمات قلبك نوراً يضيء لكَ كُل عتمه كيف تبني من حُطامك حُلماً تعيشُه واقعاً لا انتهاءَ له تعلم كيف تَجعل من خريف روحك ربيعاً مزهر ذو سماءٍ صافيه تعلم كَيف تعيش أنكسارك وضعفك امام الله وحده دون أن تتسول الشفقه من احد.

تعلم أن تبتسم بقلبٍ لايُهزم أن تكون أنت صيفك والشتاء ربيعك والخريف أمسك والغد صُبحك والمساء أن تكون أنت الحربُ والسلام في أنٍ واحد قد تبدو لك الحياة مُخيفه تراها وهي تُفرح هذا وتُحزن هذاً تأخذ مِن هذا الكثير وتُعطي ذاك القليل هكذا هو حال الدُنيا تجعلُك تظُن بها الكثير تبني على عاتقيها أمالاً لاتُهد وبالرُغم من كُل هذا تشعر وكأنك اشبه بحائط في ممرِ البؤس كُل من حوله يدعوه للأنهزام الحي المهجور الشارع المظلم سُكانه الاموات لاشيء به يعيش الا عبارة الامل اللتي رُسمت على حائط تقول .

عزيزي القارئ ما اود قوله لك أنه لايزال في العمر متسعٌ لكل ماهو جميل الصباحات مثلاً اللتي تحمل في نورِ مشارقها الدفء والسلام الحُب والفرح تأكد انه لابد من صباحٍ يأتيك حاملاً لك كل المسرات ماعليك فعله هو أن تكو ذو قلبٍ لايُهزم.