الإطاحة بشخص تجول بسلاحين ناريين وتباهى بفعلته

أطاحت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، بأحد الأشخاص بعد قيامه بقيادة مركبة أثناء أوقات منع التجول، بمحافظة المجمعة، وتباهى بحمل سلاحين ناريين كانا بحوزته.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، إنه جرى القبض على الشخص وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، لخرقه قرار منع التجول وحيازة الأسلحة النارية.

يذكر أن الشاب ظهر في مقطع فيديو متداول وقاد مركبته بتهور خلال فترة منع التجول كما تباهى خلال المقطع بحمل سلاحيين ناريين.