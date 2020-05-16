أمانة عسير تحصد المركز الثالث على مستوى أمانات المملكة

حصدت أمانة منطقة عسير المركز الثالث للمرة الأولى في أداء المؤشرات الاستراتيجية للقطاع البلدي في الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٠م، على مستوى أمانات المملكة بواقع 91 نقطة، وجاء ذلك الإنجاز بقيادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد، وفق التقرير الصادر من مكتب تحقيق الرؤية التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض .

وأوضح الدكتور وليد الحميدي الى أن هذه المؤشرات ستسهم في تحديد مكامن القوة في الأداء لتعزيزها والارتقاء بها، وكذلك الوقوف على مكامن الخلل أو التقصير في حال وجودها، وذلك للعمل على تلافيها أو تحسينها إلى الأفضل، مما سيعزز أداء الأمانة والبلديات التابعة لها لترتقي إلى المستوى المأمول لخدمة جميع المستفيدين.

و أكد بأن هذا الإنجاز دليل على ما بذل من جهود في تحسين كفاءة الأداء بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والمشاريع التنموية المنفذة ، مما سيعزز من الارتقاء بمستوى القطاع البلدي بالمنطقة .

منوها إلى أن هذا الإنجاز تحقق بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، وبدعم و متابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية و القروية ماجد الحقيل ، و ذلك لحرصهما بشكل دائم على تقديم أفضل الخدمات البلدية للمستفيدين .

مشددا الى ان هذا الإنجاز سيكون حافزاً للأمانة و كافة بلدياتها لتقديم مستويات أرقى وأفضل في الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما أنه سيخلق تنافس إيجابي بين البلديات للإبداع والتميز عبر تطوير برامجها وأنشطتها في مختلف الجوانب الاستثمارية و الخدمية المقدمة للمستفيد ضمن جهود الأمانة في تحقيق مستهدفات القطاع البلدي.