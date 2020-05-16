البحرين تسجل 113 حالة شفاء و72 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 2753 ، بعد تسجيل 113 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 228573 فحصًا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 3890، بينها 3 حالات في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 3887 بالمستقرة، وسجلت البلاد 12 حالة وفاة بالمرض.