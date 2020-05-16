كشف تفاصيل حالة الوفاة المسجلة في رفحاء

كشفت صحة الحدود الشمالية عن تفاصيل حالة وفاة كورونا المسجلة في محافظة رفحاء والتي أعلنتها وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا.

وأوضحت أن الحالة لمقيم يبلغ من العمر 43 عاماً، حضر إلى المستشفى يشكو من أعراض تنفسية حادة ويعاني أمراضا مزمنة (سكر وضغط)، وتم الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا وتنويمه في مستشفى رفحاء العام بقسم العناية المركزة وعمل الإجراءات والفحوصات الطبية حسب البروتوكول الطبي المعتمد.

وأضافت: بعد التأكد من إصابته بالفيروس تم إقرار تحويله إلى برج الشمال الطبي لاستكمال الخطة العلاجية وخلال إجراءات التحويل، حدث له هبوط مفاجئ بالدورة الدموية وتعذر إثره نقل المريض إلى مدينة عرعر وساءت حالته الصحية في حينه حتى توفاه الله.