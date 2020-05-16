أخصائي الإدارة الصحية “نايف المطيري” يحصل على الماجستير من جامعه المجمعة

يَتلقّى الأخصائي نايف سلطان المطيري, منسوب صحة القصيم، التهاني والتبريكات بعد حصوله على درجه الماجستير في تخصص إدارة خدمات صحية ومستشفيات من جامعة المجمعة . وَعبّرَ “المطيري” عن سعادته بهذا الإنجاز، داعياً الله أن يجعله عوناً له على الخير والطاعة. صحيفة الخليج الالكترونية تتقدم لـ “ أخصائي الإدارة الصحية نايف المطيري” بالتهاني، وتتمنى له دوام التوفيق والسداد.

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