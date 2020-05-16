تربية الابناء أمانة في أعناق والديهم.. تحتاج إلى جهد ومتابعة لتنجح

تربية الأبناء جهد ليس سهلاً للوالدين ومن اراد ان ينشئ ابنائه نشأه صالحه خيّره لابد ان يتفهم المراحل الانتقالية والفسيولوجية لديهم وهذا يعود ايضاً الى وعي والثقافة الوالدية لديهم تجاه ابنائهم (لقد كان في يوسُف وإخوته آيات للسائلين) ازرع بقلوبهم قيم الخير والفضيلة كي تتم حصاده وثماره غداً .

و انا اعتقد من الأساس ان الدورات التأهيلية ما قبل الزواج للشباب وللفتيات ايضاً هي مهمه لديهم حتى يكونوا قادرين على انشاء وتكوين اسره متناغمة منسجمه لديهم ومع بعضهم لبعضهم وهذه هي (الركيزة الأساسية ) التي يعتادوها الأبناء من والديهم فإذا تأصّلت هذه القواعد تجاه القادة سوف تسير نحو الأعضاء ايضاً.

كتبه: الأخصائية الأجتماعية غدير العنزي

@totah11220