شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يترأس الاجتماع السنوى لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مشيرا إلى أن 70 مليون شخص من 108 دولة استفادوا من المبادرات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ترأست الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية .. أعمالنا للسنة السابقة: 200 مشروع إغاثي ومعرفي وصحي .. 70 مليون مستفيد في 108 دول .. 124 ألف متطوع .. مسيرة الخير باقية ما بقينا بإذن الله .. ولفريق عملي الإنساني .. شكرا لكم ".

وعلى جانب آخر، وجّه حاكم دبي، بمنح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ، ومدتها عشر سنوات، لمجموعة قوامها 212 من أطباء وطبيبات هيئة الصحة في دبي، في بادرة تقدير للجهود الكبيرة التي قاموا بها خلال الفترة الماضية لاسيما منذ بداية أزمة فيروس كوفيد-19، وما قدموه من نماذج مشرفة لأعلى مستويات الالتزام المهني من خلال مسؤوليتهم المباشرة عن تقديم الراعية الطبية للمصابين، ولما أبدوه من تفانٍ وإنكار للذات في الاضطلاع بمهامهم والقيام بعملهم على الوجه الأكمل ضمن خطوط الدفاع الأولى لمواجهة الفيروس والتصدي له والحد من انتشاره ضمن العديد من المواقع.

وأعرب عن تقديره لجهود كافة الكوادر الطبية وأطقم التمريض وكذلك العناصر الإدارية المساندة على امتداد دولة الإمارات، لما تمثله تلك الجهود كركيزة أساسية لعملية التصدي لفيروس كورونا ومحاصرته، وضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية للمصابين، حيث يواصل الجميع أدوارهم بكل الحب والولاء لهذا الوطن الغالي، سواء من أبنائه وبناته أو المقيمين والمقيمات على أرضه، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات ستتخطى هذه الأزمة بإذن الله تعالى بفضل هذه اللُحمة القوية التي يتميز بها نسيج المجتمع الإماراتي، ليبقى دائماً النموذج والقدوة في وحدة إرادة أفراده، واجتماعهم على قلب رجل واحد في الوقوف بكل قوة في وجه كل التحديات، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".