الخارجية الكويتية تنفى ما تم تداوله بشأن إطلاق موقع لتسجيل عودة أقارب الوافدين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتية سامى الحمد، إن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إطلاق موقع لتسجيل عودة أقارب الوافدين، غير صحيح.

وأوضح الحمد - في بيان صحفي اليوم السبت - أن عملية ترتيبات العودة إلى الكويت، تقتصر على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى؛ وذلك بناء على قرارات السلطات المعنية في البلاد.



وأضاف أن ترتيبات العودة تشمل كذلك حملة جوازات السفر مادة (17) الذين غادروا البلاد بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه بناء على الإجراءات المتخذة، والمتعلقة بالحظر الكلي، فإن وزارة الخارجية، وتسهيلا على المواطنين الكويتيين، أطلقت رابطا خاصا لتسجيل المواطنين ممن لديهم أقرباء من الدرجة الأولى، وهم (الأب - الأم - الابن - الزوج - الزوجة).