شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ميت يلوح بيده لأهله من داخل تابوته دون أن ينتبه أحد له بإندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في كثير من الأحيان ينظر أهل الميت إلى فقيدهم بتمعن لدى دفنه ليتأملوه ويلقوا عليه نظرة الوداع، وفي هذه اللحظة لوح الميت بيده من داخل تابوته لأهله، ومع ذلك تمت عمليه الدفن دون أن ينتبه أحد، وبمراجعة الفيديو اكتشفوا الصدمة.

أحداث القصة بحسب قناة "روسيا اليوم" تعود لجنازة في إندونيسيا، حيث بدت جثة وكأنها تلوح بيدها من النعش إلى المُعزين، ما أثار مخاوف من أن الشخص دفن عن طريق الخطأ وهو ما يزال على قيد الحياة.

ووقع التقاط اللحظة المخيفة أمام الكاميرا في 5 الشهر الجاري، حيث اجتمعت الأسرة للوداع الأخير لأحد أفرادها المتوفي، في مدينة مانادو.

وتظهر اللقطات ما يبدو وكأنه يد تتحرك خلف زجاج التابوت بينما يقرأ الكاهن الصلوات أثناء عملية الدفن.

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ووفقا للتقارير، لم يلاحظ أحد الحادث المزعوم في ذلك الوقت، لكن آخرين أشاروا إليه عندما تمت مشاركة المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وورد أن أحد الأشخاص كتب: “نعم، لوح بيده، ربما كان لا يزال على قيد الحياة ويحاول حفر طريقه للخروج”.

ونفى الخبراء النظرية القائلة بأن الجثة ما زالت تتحرك، قائلين إن التيبس الموتي (أحد العلامات المعروفة للوفاة وتحدث بسبب تغيرات كيميائية تحصل بعد الوفاة للعضلات) هو السبب.

وقال الباحثون من جامعة سنترال كوينزلاند في أستراليا، إن الحالة التي يتيبس فيها الجسم خلال المراحل المتأخرة من التحلل يمكن أن تتسبب في تحرك الجثة.