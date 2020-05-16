شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بالجزائر تدعو لتفادى الزيارات العائلية خلال عيد الفطر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية اليوم السبت إلى المحافظة على كل الإجراءات الوقائية بمناسبة عيد الفطر المبارك والتقيد بمقتضيات الحجر الصحى وكذا تفادى الزيارات العائلية واستعمال وسائل الاتصال الحديثة للتواصل مع الأهل.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم إنه "لا يجوز أن نجعل من صلة الأرحام والتزاور سببا فى حدوث العدوى وانتشار فيروس كورونا، وينبغى الاكتفاء فى التهانى وصلة الأرحام بوسائل الاتصال الحديثة للجمع بين تجسيد هذه القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية وبين ضمان التباعد الاجتماعى وتجنب الاحتكاك".

Advertisements

ودعت إلى تفادى الزيارات العائلية والتقليل منها إلى أقصى ما يمكن، مضيفة أنه إذا تمت بعض الزيارات لحاجة أو ضرورة، فلابد من تجنب المصافحة والتقبيل لما فى ذلك من الأذية والإضرار بالأهل، وخصوصا كبار السن والمرضى.