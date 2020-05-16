لبنان: توقيف شبكة صرافة غير شرعية لسوريين ولبنانيين مولت إرهابيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لعناصر من الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، عن توقيف مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، وإجراء عمليات تحويل لإرهابيين في الخارج.

وجاء في بيان الجيش اللبناني: "من خلال المتابعة لإحدى ملفات تمويل الإرهاب، أوقفت مديرية المخابرات أحد السوريين الذي يقيم منذ فترة طويلة في لبنان ويعمل في تحويل الأموال بصورة غير قانونية، والذي قام بإرسال حوالات مالية إلى خارج لبنان لصالح أحد الإرهابيين".

ولفت البيان إلى انه واستنادا من خلال ما أدلى به هذا الشخص من إعترافات حول طرق تحويله الأموال من لبنان، توصلت مديرية المخابرات إلى تحديد مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، بعضهم تحت ستار مكاتب وشركات قانونية بإستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لشركة "البركات" للتحويلات المالية.

وبعد عمليات البحث والتقصي قامت قوة من مديرية المخابرات بتنفيذ مداهمات متزامنة في 12 منطقة لبنانية مختلفة تمكنت خلالها من توقيف 16 شخصا (13 سوريا و3 لبنانيين) وضبطت الحواسيب والأجهزة الخليوية المستخدمة من قبلهم في عمليات التحويل، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة، ولا تزال عمليات التحقيق والبحث مستمرة.