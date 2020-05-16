كورونا.. ارتفاع الإصابات إلى 607 بالأردن و65 في ليبيا

عمان - طرابلس / ليث الجنيدي - وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الأردن، السبت، ارتفاع إصابات كورونا إلى 607، فيما بلغت بليبيا 65.

في الأردن، أفادت وزارة الصحة عبر بيان، بتسجيل 11 إصابة إضافة إلى 3 حالات شفاء.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 607، منها 9 وفيات، و404 حالات تعاف.

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وفي ليبيا، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) إنه سجل إصابة واحدة.

وأوضح المركز في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 65، منها 3 وفيات و28 حالة تعاف.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و677 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 310 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و785 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.