كورونا.. 6 وفيات في الجزائر و4 بالعراق و2 بالمغرب

الجزائر، بغداد / عبد الرزاق بن عبد الله، إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت الجزائر، السبت، تسجيل 6 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما رصد العراق 4 حالات والمغرب اثنتين.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجيل 6 وفيات، و192 إصابة، و138 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 آلاف و821، بينها 542 وفاة، و3 آلاف و409 حالات تعاف.

وفي العراق، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 4 وفيات و67 إصابة، إضافة إلى شفاء 37 مريضا.

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وأوضحت في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 3 آلاف و260، بينها 121 وفاة، إضافة إلى شفاء ألفين و126 مريضا.

وفي المغرب، صرحت وزارة الصحة بتسجيل وفاتين و89 إصابة، إضافة إلى شفاء 87 مريضا.

وأوضحت في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 6 آلاف و741، بينها 192 وفاة، إضافة إلى شفاء 3 آلاف و487 مريضا.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و675 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 310 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و785 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.