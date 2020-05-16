كورونا.. مصر تسجل 20 وفاة و491 إصابة

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 20 وفاة و491 إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، أنه تم تسجيل 151 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و719، بينها 612 وفاة، وألفان و950 حالة شفاء.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و677 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 310 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و785 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.