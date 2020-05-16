ليبيا.. مليشيا حفتر تستهدف أحياء سكنية جنوبي طرابلس

وليد عبد الله /الخليج 365

قصفت مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، السبت، أحياء سكنية جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب مسؤول طبي.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس أسامة علي، للأناضول، إن "منطقة الفرناج جنوبي طرابلس شهدت تساقط عدد كبير من القذائف الصاروخية التي أطلقتها مليشيات حفتر".

وأضاف علي أنه حتى الساعة (16:35 ت.غ) لم يتم الإبلاغ عن أية خسائر بشرية، غير أن فرق الإسعاف "توجهت للمنطقة لجمع المعلومات وتقصي الأمر".

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.