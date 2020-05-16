كورونا.. البعثة الأوروبية تجمع 13 مليون يورو لدعم نواكشوط

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، جمع 13 مليون يورو، لدعم جهود حكومة نواكشوط في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقالت البعثة في بيان نشرته وكالة الأنباء الموريتانية، السبت، إن الاتحاد الأوروبي ينسق مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لتقديم مساهمات لخطة نواكشوط في مواجهة الفيروس.

وبحسب البيان، عبأت فرنسا هبة بقيمة 2.5 مليون يورو، وقدمت إسبانيا معدات وتكوين العاملين في المجال الصحي (دون تحديد قيمتها).

وفي هذا الصدد، أشار إلى جمع الاتحاد الأوروبي حوالي 13 مليون يورو، دون تفاصيل.

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ولفت البيان إلى أن الاتحاد بصدد توفير نحو 25 مليون يورو سيتم تنفيذها بواسطة آليات وطنية (لم يوضحها).

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي أطلق عددا من الأنشطة (لم يذكرها) لدعم الاقتصاد الوطني الموريتاني، ودعم دخول الأسر المتواضعة والأمن الغذائي إضافة لدعم القطاع الخاص.

ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر بشأن ذلك الدعم الأوروبي، ومحاور صرفها.

وحتى صباح السبت، بلغ عدد إصابات كورونا في موريتانيا 29، بينها 3 وفيات و6 حالات شفاء.

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