كورونا.. 3 وفيات باليمن واثنتان بالصومال وواحدة في عمان

عواصم عربية / مراسلون / الخليج 365

أعلن اليمن، السبت، تسجيل 3 وفيات بكورونا، فيما رصد الصومال اثنتين، وسلطنة عمان حالة واحدة.

ففي اليمن، أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، بتسجيل 13 إصابة و3 وفيات.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 122، منها 18 وفاة، وحالة شفاء واحدة. ولا يشمل ذلك الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة الحوثيين البالغة 4، بينها وفاة.

وبذلك يكون إجمالي الإصابات في اليمن سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، 126 إصابة بينها 19 وفاة وحالة شفاء واحدة.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين و73 إصابة، إضافة إلى تماثل 13 مريضا للشفاء.

Advertisements

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و357، منها 55 وفاة، و148 حالة تعافٍ.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة رفعت الإجمالي إلى 21.

وأوضحت، في بيان، أن الوفاة تعود لمواطن يبلغ من العمر 80 سنة، أصيب سابقا بالفيروس.

وبذلك، بلغ إجمالي الإصابات في السلطنة 5 آلاف و29، بينها 21 وفاة، و1436 حالة تعافٍ.

وحتى عصر السبت، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و669 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 310 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و779 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.