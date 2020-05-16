وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف “ماجد الحقيل” عقد مشروع تنفيذ وتطوير الواجهة ةالبحرية بأبحر الجنوبية بمبلغ 229 مليون ريال على مساحة 180ألف م2 ومدة التنفيذ 30شهراً IMG_9854

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو… وزير الشؤون البلدية والقروية يوقع مشروع تطوير الواجهه البحرية بأبحر الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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