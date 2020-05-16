الدوري_الألماني #درتموند يكتسح #شالكة برباعية

سجل بروسيا دورتموند الظهور الأول لكرة القدم في العالم بعد التوقف الإجباري لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أكرم ضيافة جاره شالكه برباعية نظيفة في دربي “الرور” السبت في قمة مواجهات الجولة الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، انتهت الـ45 دقيقة الأولى بتقدم أصحاب الضيافة بثنائية بدأت منذ الدقيقة 29 بتوقيع النجم النرويجي الشاب إرلينج هالاند إثر تمريرة عرضية من اليمين من النجم المغربي أشرف حكيمي، ليقابل هالاند الكرة بقدمه مباشرة في الشباك، معلنا عن أول هدف يحرك الشباك منذ توقف الكرة قبل شهرين تقريباً بسبب جائحة كورونا.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط، عزز البرتغالي رافائيل جيريرو من تقدم بوروسيا بهدف ثان إثر تسديدة قوية من داخل المنطقة مرت على يسار حارس شالكه، ماركوس شوبرت.

وفي الشوط الثاني، أضاف النجم البلجيكي ثورجان هازارد ثالث أهداف دورتموند في الدقيقة 63 إثر هجمة مرتدة سريعة لتنتهي عنده الكرة داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة بمهارة في الشباك.

استمر تفوق رجال المدرب السويسري لوسين فافر في اللقاء، وهو ما ترجموه بهدف رابع في الدقيقة 63 بتوقيع جيريرو من جديد، وبعد تمريرة من المتألق هالاند.

وبهذا الانتصار الكبير يدشن “أسود الفستفاليا” عودتهم للبطولة من جديد بعد غياب شهرين، وهو الـ16 له هذا الموسم، والخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، ويضيق الفارق مؤقتا لنقطة مع المتصدر بايرن ميونخ الذي سيحل ضيفا ثقيلا الأحد على يونيون برلين.

من جانبه، تجمد رصيد “الأزرق الملكي” عند 37 نقطة يظل بها في المركز الثامن.

وبالمثل حقق هيرتا برلين فوزاً كبيراً في عقر دار هوفنهايم بثلاثية نظيفة على ملعب راين نيكار أرينا.

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، جاءت الأهداف الثلاثة في النصف الثاني، حيث بدأت في الدقيقة 58 بمساعدة النيران الصديقة عن طريق المدافع الشاب كيفين أكبوجوما بالخطأ في مرماه.

لم تكد تمر دقيقتين حتى عزز المهاجم البوسني وداد إيبيشيفيتش من تقدم الضيوف بهدف ثان.

ثم في الدقيقة 74 اختتم ماثيوس كونيا ثلاثية الفريق العاصمي.

وبهذه النتيجة يصبح رصيد هيرتا برلين 31 نقطة يحتل بها مؤقتا المركز الـ11.

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فيما توقف رصيد هوفنهايم عند 35 نقطة في المرتبة التاسعة.

لعبت الأرض ضد أصحابها أيضا في مباراة أوجسبورج أمام ضيفه فولفسبورج بهدف مقابل اثنين على ملعب (

دبليو دبليو كي أرينا.

وجاء هذا الفوز ليقفز بفولفسبورغ إلى المركز السادس بعد أن أصبح رصيده 39 نقطة.

بينما ظل رصيد أوغسبورغ عند 27 نقطة في المركز الـ14، ويبقى قريباً من منطقة الهبوط.

وخيم التعادل السلبي على اللقاء الذي جمع فورتونا دولسدورف بضيفه بادربورن على ملعب أسبرت أرينا.

وتقاسم الفريقان نقطة اللقاء ليصبح لفورتونا 23 نقطة يظل بها في منطقة الخطر (المركز الـ16).

بينما يقبع بادربورن في ذيل الترتيب برصيد 17 نقطة.

وبتعادل أيضاً ولكن إيجابي هذه المرة بهدف لمثله، انتهت مواجهة لايبزيف وضيفه فرايبورج على ملعب ريد بول أرينا.

كان الضيوف هم السباقون بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق مانويل جولدي.

ولكن أدرك النجم الدنماركي يوسف بولسن التعادل للايبزيج في الدقيقة 77.

واكتفى الفريقان بنقطة، ليصبح للايبزيج 50 نقطة في المرتبة الثالثة التي أصبح مهددا بفقدانها في حالة فوز بروسيا مونشنغلادباخ (49 نقطة)، اليوم على مضيفه آينتراخت فرانكفورت.

من جانبه، بات رصيد فرايبورغ 39 نقطة في المرتبة السابعة، ولا يفصله عن منطقة الدوري الأوروبي سوى فارق الأهداف فقط خلف فولفسبورغ.