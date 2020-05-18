شباب الصحفيين المصريين يلقنون الخونة وعملاء مصر درساً قاسياً

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أكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية، والمقدر جيدا لحجم التحديات التي تواجه بلدنا، أصبح علي يقين تماما أن الكذابين والنشطاء المصريين "مني سيف وجمال عيد وعلاء الأسواني وليلي سويف وبهي الدين حسن"، يمارسون إدعاءات مزورة، ويروجون للأكاذيب بهدف تشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد. وأوضحت الجبهة، في بيانها، أن السالف ذكرهم، أصبحوا أوراق محروقة لا وجود لهم في الشارع، وكل وجودهم فقط في الفضاء الإليكتروني يتحركون حسب أهواء أسيادهم مثل الأراجوزات . ومن جانبه، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، إن هذه المجموعة من العملاء والخونة والمتأمرين علي مصر يبحثون عن المصالح الشخصية، وتنفيذ أجندات معادية لتقدم مصر ونهضتها، بهدف زيادة أرصدتهم في البنوك، بعيداً عن المصلحة العليا للبلاد حيث نجدهم يتحدثون باسم كيانات وهمية ليس لها أي وجود في الشارع. ووجه "طوالة"، عدة رسائل، أولها إلى الروائي اعلاء الأسواني، قائلا: "هو أنت لسة فاكر نفسك تعرف حاجة عن مصر، ولابتفتي من الخارج بأكاذيب تكشف عن خيالك المريض يا بتاع عمارة يعقوبيان". ثاني رسائله، وجهها لمن وصفه بأبو مسيلمة الكذاب، وهو الحقوقي جمال عيد، قائلا" "طبعاً أنت خلاص يا (دوكو) مفيش حد بيثق فيك أبدا، ولكن هل أنت مش خايف على منظرك أمام ولادك وأحفادك لما يكبروا ويعرفوا حقيقتك". وشن طوالة في ثالث رسائله، هجوما حادا، على الناشط الوهمي المصري خالد علي قائلا: "لسه عايش في دور المناضل وتتحدث كذبا إن مفيش حريات في مصر، اتقي الله يا كذاب خلاص مفيش حد هيسمعك أبدا وتأكد أن وقت الحساب أقترب". وأشار رئيس الجبهة إلى أن هذه الشرذمة الضالة تجمعها التمويلات الحرام، التي يتلقونها من الخارج، التي أصابتهم بلعنة، أعمت أعينهم عن رؤية إنجازات الدولة. وتابع طوالة، أن هذه الفرقة التي تتفق على بيع الأوطان وخيانة الوطن المصري، لم يتحملوا أن يشاهدوا الدولة في أمن وأمان واستقرار، وظلوا يمارسون هوايتهم المفضلة في نشر الأكاذيب وبت الفتن والشائعات التي كشفها المصريين ولقنوهم درساً قاسيا في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد.