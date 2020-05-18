رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوما حادا على خونة مصر والمدافعين عن العناصر الإرهابية 

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شن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على من وصفوهم بـ"خونة مصر والمدافعين عن العناصر الإرهابية والمروجين لأفكارهم". وقال أحد رواد السوشيال ميديا: "الشعب المصري أصبح على يقين إنه طالما متاجرة شلة العمالة بتزيد يبقوا أكيد عايزين حساباتهم في البنوك تزيد". وأضاف أخر: النشطاء المصريين "منى سيف وعلاء الأسواني وليلى سويف وبهي الدين حسن وجمال عيد.. صدعتونا بالمهاترات بتاعتكوا اللي خلاص مبقيتش بتقنع أي حد وأن وجودكم في الفضاء الإلكتروني فقط ولو نزلتوا الشارع مفيش حد هيعرفكوا". ورد عليه أخر: "الشلة دي بتتكلم باسم کیانات وهمية مفيش حد يعرفها غيرهم وليس لها وجود حقيقي أو فعلي بالشارع المصري". ووجه آخر هجومه على الكاتب المصري علاء الأسواني قائلا : "علاء الأسواني فاكر نفسه يعرف حاجة عن مصر- دلوقتي معلشي- أصل هو قاعد بيفتي من الخارج". وتابع: الناشط المصري "خالد على بينشر مزاعم حوالين أن مفيش حريات بمصر.. لازم تتأكد أن خلاص مفيش حد بقى يسمعك.. وأتأكد أن هيبقى فيه وقت للحساب". وشن أخر هجوما حادا على الناشط المصري جمال عيد بقوله: "خلاص مبقاش فيه حد يثق في حرف واحد من اللي بتقوله مش خايف على منظرك قدام أولادك وأحفادك لما يكبروا ويعرفوا حقيقتك".