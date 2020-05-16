شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردنى: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، اليوم السبت، على الموقف الملكى الثابت الذى لا يتزحزح تجاه القضية الفلسطينية وعدالتها، ورفض أى إجراءات أحادية على الأرض.

وقال الرزاز - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وفقا لوكالة الأنباء الأردنية /بترا/ "نقف صفاً واحداً، حكومة وشعباً، خلف قيادتنا الهاشميّة الحكيمة، التى لم تحِدْ يوماً عن الحق، ولم تساوم على المبادئ الراسخة".

يذكر أن، قالت وزارة الصحة الأردنية إنها سجّلت اليوم في المملكة 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتّى الآن (596) إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات توزعت على النحو الآتي 6 حالات لمخالطي مخالطي سائق الشاحنة في منطقة الخناصري، منها 3 حالات في محافظة الزرقاء، وحالتان في محافظة إربد، وحالة واحدة في محافظة المفرق، بالإضافة لتسجيل 4 حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم (2) أردنيّان، و(2) من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع. سجّلت أيضاً (8) حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وبذلك يبلغ عدد الحالات قيد العلاج (131) حالة.