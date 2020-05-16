شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا اليوم السبت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا. Advertisements وبين المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فى البلاد تسلم اليوم السبت عدد (56) عينة وبعد الفحص اتضح أن عدد (55) عينة سالبة وأن عينة واحدة موجبة وبذلك فإن إجمالي الإصابات بلغ 65 حالة فيما بلغت الحالات النشطة 34 حالة والمتعافين 28 حالة والوفيات 3 حالات.

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