شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية: تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، عن تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، و6 وفيات.
قال جمال فورار المتحدث الرسمي للجنة المتالعة والرصد لفيروس كورونا فى الجزائر، إن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع إلى 6821 حالة مؤكدة.
بينما ارتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 542 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل 6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.
أما فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء فقد ارتفعت إلى 3409 حالة شفيت، وهذا بعدما سجلت مصالح الوزارة 138 حالة جديدة تماثلت للشفاء خلال الساعات الأخيرة.
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