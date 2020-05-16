اخبار الخليج

الصحة العراقية تسجل 67 إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 67 إصابة بفيروس و4 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة العراقية تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كوورنا المستجد فى البلاد، وذلك بعد فحص 3100 حالة فى المختبرات المختصة بالعراق خلال الساعات الماضية.

وأشارت وزارة الصحة العراقية إلى شفاء 37 حالة من مدن بغداد ومدينة الطب، البصرة، بابل، كركوك، واسط، أربيل، مؤكدة وفاة 4 حالات مصابة بفيروس كورونا حالتين منهم فى بغداد والآخرى فى مدينة الطب.

ولفتت الصحة العراقية إلى أن مجموع الإصابات التى تم تسجيلها 3260 حالة منها 2126 حالة شفاء و121 حالة وفاة وما يقرب من 1013 يتلقون العلاج فى مستشفيات العزل.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية تسجل 67 إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا