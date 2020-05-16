شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 67 إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة العراقية تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كوورنا المستجد فى البلاد، وذلك بعد فحص 3100 حالة فى المختبرات المختصة بالعراق خلال الساعات الماضية.

وأشارت وزارة الصحة العراقية إلى شفاء 37 حالة من مدن بغداد ومدينة الطب، البصرة، بابل، كركوك، واسط، أربيل، مؤكدة وفاة 4 حالات مصابة بفيروس كورونا حالتين منهم فى بغداد والآخرى فى مدينة الطب.

ولفتت الصحة العراقية إلى أن مجموع الإصابات التى تم تسجيلها 3260 حالة منها 2126 حالة شفاء و121 حالة وفاة وما يقرب من 1013 يتلقون العلاج فى مستشفيات العزل.