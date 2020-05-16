الصحة العالمية: أجهزة تنفس جديدة ستصل قريبا إلى العراق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق أدهم إسماعيل، اليوم السبت، أن أجهزة تنفس جديدة ستصل قريباً إلى البلاد.

وقال إسماعيل فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "يجب التشديد على القادمين من الخارج وعزلهم 14 يوما للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) "، مشيرا إلى أن "هنالك أجهزة تنفس جديدة ستصل قريباً إلى العراق".

واعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق، أمس الجمعة، أن العزل المناطقى الحل الوحيد لمواجهة كورونا، مؤكداً ضرورة محاصرة ألفيروس لمنع انتشاره بصورة أكبر.