شكرا لقرائتكم خبر عن سى بى إس نيوز: وضع معسكرات العمال المتدهور فى قطر يعزز انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت شبكة "سى بى إس نيوز" الأمريكية الضوء على معسكرات العمال فى قطر والتى أصبحت موطنا للإصابات بفيروس كورونا فى الإمارة، وقالت إن أقل من 10٪ من السكان البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة هم من القطريين، حيث يعمل حوالي 600 ألف عامل معظمهم من الشباب والعزاب غير القطريين ، لبناء إرث قطر.

وقالت إنه في الأيام العادية ، تبدو دولة قطر الصغيرة وكأنها موقع بناء ضخم، حيث يتم إنشاء عشرات الفنادق والملاعب الرياضية ، إلى جانب تعزيز البنية التحتية وبناء شبكة مواصلات، حيث من المقرر الانتهاء من معظم هذه المشاريع الضخمة في الوقت المناسب لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، والتي منحت لقطر لاستضافتها بشكل مثير للجدل، على حد تعبير الشبكة الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن العمال يعملون فى مواقع البناء فى الصباح، وفى فترة ما بعد الظهر ، يتم توصيل العمال إلى مخيمات ضخمة ، تم بناؤها خصيصًا لإيوائهم ، على مشارف العاصمة الدوحة.

ولطالما تعرضت معسكرات العمال تلك لانتقادات طويلة من قبل مجموعات حقوق الإنسان بسبب الاكتظاظ وظروف المعيشة السيئة. الآن ، وفقا لخبير في الصحة بالبنك الدولي ، بسبب هذه الظروف ، "هذه أرض خصبة لانتقال كوفيد19".

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ونقلت الشبكة عن د. سامح السحرتى كبير الأخصائيين الصحيين بالبنك الدولي ، في مركز بروكنجز الدوحة مؤخراً قوله إن انتشار الإصابات كان بطيئا نسبيًا في الأسابيع القليلة الأولى. ثم بدأ في الارتفاع بشكل مطرد تقريباً من أسبوع إلى آخر. وكانت عمليات النقل هذه بشكل رئيسي بين العمال المهاجرين ، وبالطبع لأسباب واضحة ".

وأوضحت "سى بى إس" أنه منذ تأكيد الحالات القليلة الأولى بكورونا فى قطر في مارس، انتشرت الأعداد لتصل إلى 29000 في أقل من شهرين. وانتشرت الحالات بين جميع سكان قطر ، وبينما لا يعطي المسئولون تفاصيل دقيقة عن مكانهم ، فمن الواضح أن العديد منهم داخل معسكرات العمل.