شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يرتدى زى الحشد الشعبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدى رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زي هيئة الحشد الشعبي في العراق. وأظهرت بعض الصور-نشرتها وكالة روسيا اليوم- خلال زيارته لمقر الهيئة في بغداد وهو ينزع زيه المدني ويرتدي بدلاً عنه زي الحشد الشعبي العسكري. وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس حكومة عراقية بزى الحشد الشعبي، ولم يرتده من قبله رئيسا الوزراء السابقان، حيدر العبادي وعادل عبد المهدى.

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