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رئيس الوزراء العراقى يرتدى زى الحشد الشعبى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدى رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زي هيئة الحشد الشعبي في العراق.

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وأظهرت بعض الصور-نشرتها وكالة روسيا اليوم- خلال زيارته لمقر الهيئة في بغداد وهو ينزع زيه المدني ويرتدي بدلاً عنه زي الحشد الشعبي العسكري.

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وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس حكومة عراقية بزى الحشد الشعبي، ولم يرتده من قبله رئيسا الوزراء السابقان، حيدر العبادي وعادل عبد المهدى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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