شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف والمويه وميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة فى الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة ليوم غد تشمل: (الطائف ، والمويه ، وميسان )، مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وفقا لوكالة الانباء الرسمية السعودية .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.