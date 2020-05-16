شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف والمويه وميسان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة فى الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة ليوم غد تشمل: (الطائف ، والمويه ، وميسان )، مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وفقا لوكالة الانباء الرسمية السعودية .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.
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