شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية: القبض على متهمين تورطا بارتكاب جرائم سرقة المركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية. تمكنت من القبض على متهمين اثنين، ( سعوديى الجنسية فى العقدين الرابع والخامس من العمر )، بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة المركبات، وقد أقرا بذلك، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة. Advertisements

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