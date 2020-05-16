شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: فبركات الحسابات القطرية تثير الضحك وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إنه تحدث مع أخيه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى ، حول فبركة الحساب القطرية داعيا لهم بالحكمة والعقل.

وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "تحدثت اليوم مع أخى الشيخ عبد الله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل".



قرقاش

من ناحية أخرى، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الإمارات أيدت رسميا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي فى مناطق النزاع.

وأفاد قرقاش في تغريدة على "تويتر"، بأن "الأولوية يجب أن تكون التصدى لفيروس كورونا، الذى لا يفرق بين دولة وأخرى"، مضيفا: "وللأسف نرى أن المحاولات المخلصة لتطبيق وقف إطلاق النار في اليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف".

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وأعلن التحالف العربي عن ارتكاب الحوثيين 75 خرقا لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال التحالف في بيان، إن خروقات وقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 3383 خرقا، وتضمنت استخدام الأسلحة الخفيفة، والصواريخ الباليستية.

كما أحيا الدكتور أنور قرقاش، ذكرى الشيخ زايد، قائلا: "نترحم على زايد الخير وهو الذى يبقى حيّا معنا من خلال دولة الاتحاد والنهضة المباركة".

وقال قرقاش فى تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تبقى ذكرى الشيخ زايد رحمه الله حاضرة في الوجدان وفي كل نبض. نترحم على زايد الخير وهو الذي يبقى حيّا معنا من خلال دولة الاتحاد والنهضة المباركة التى قادها بنجاح وتميز، ومن خلال القيم السامية الأصيلة التي زرعها، والتي ستبقى لتلهم مسيرة الأجيال المقبلة".