كورونا.. 11وفاة بالكويت و10 بالسعودية وواحدة في قطر

‎عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، السبت، في الكويت والسعودية وقطر والبحرين وتونس واليمن، وفق إحصائيات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 11 حالة وفاة بكورونا، و942 إصابة، و203 حالات شفاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و802، بينها 107 وفيات، و3 آلاف و843 حالة تعاف.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، بتسجيل 10 وفيات، وألفين 840 إصابة، وشفاء ألف و797 مريضا.

وأشار العالي، أن حصيلة الإصابات في المملكة بلغت 52 ألفا و16، منها 302 وفاة، و23 ألفا و666 حالة تعافٍ.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة حالة وفاة بكورونا، و1547 إصابة، إضافة لتعافي 242 مريضا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 30 ألفا و972، بينها 15 وفاة، و3 آلاف و788 حالة شفاء. ‎

فيما رصدت وزارة الصحة البحرينية 72 إصابة بالفيروس، وشفاء 113 مريضا.

وقالت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، إن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 6 آلاف و654، بينها 12 وفاة، وألفين و753 متعاف.

Advertisements

وفي تونس، أعلنت المديرة العامة لمرصد الأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي، تسجيل 3 إصابات بكورونا، بعد مرور 5 أيام دون أي إصابة.

وأوضحت بن علية، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 1035، بينها 45 وفاة، و802 حالة تعاف.

وحذرت المسؤولة التونسية من أن خطر انتشار كورونا في تونس "مازال قائما".

وقالت: "لا يمكن القول إن خطر الوباء قد زال إلا إذا تمت السيطرة عليه عالميا ومحليا، لذلك يجب الحذر والالتزام بإجراءات الحجر الصحي العام".

وأشارت بن علية، أن الحياة العادية في البلاد لن تعود في الفترة القادمة بسبب استمرار خطر تفشي الجائحة.

على ذات الصعيد، أعلن طه المتوكل، وزير الصحة بحكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، تسجيل إصابتين بكورونا بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في اليمن.

وذكر المتوكل، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة صناء، أن إجمالي الإصابات يرتفع بذلك إلى 4 بينها حالة وفاة.

وفي مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بلغ عدد الإصابات حتى الجمعة، 106 منها 15 وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.



وحتى عصر السبت، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و654 ألفًا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 309 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و774 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المعني برصد آخر تطورات فيروس كورونا في العالم.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.