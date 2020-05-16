حماس تثمّن دعوة أممية للإفراج عن الأطفال في سجون إسرائيل

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365



ثمّنت حركة "حماس"، السبت، دعوة مسؤولين أممين، إسرائيل للإفراج "الآمن" عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين داخل سجونها؛ خلال أزمة جائحة كورونا.



وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل الخليج 365 نسخة منه: "ندعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمنظمات الصحية الدولية، لممارسة الضغط على الاحتلال الصهيوني، للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال".



وحمّل القانوع "الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم".



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والاثنين، دعت الأمم المتحدة إسرائيل لـ "الإفراج الآمن" عن الأطفال المعتقلين داخل سجونها، معربة عن قلقها البالغ إزاء مواصلة اعتقالهم خلال أزمة كورونا.



وطالبت المنظمة الأممية، على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك عبر دائرة تلفزيونية للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إسرائيل تعليق عمليات إدخال أي طفل جديد إلى مراكز التوقيف.



وأشار دوجاريك، إلى أن كل من "منسق الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، والممثلة الخاصة ليونيسف بفلسطين جنيفيف بوتان، ورئيس مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، أصدروا بيانا مشتركا، دعوا للإفراج عن الأطفال المعتقلين".



وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5000 فلسطيني، منهم 43 امرأة، و180 طفلاً، و700 مريض.‎

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