ليبيا.. مسح شامل للكشف عن كورونا وتحديد نسب انتشاره

وليد عبد الله / الاناضول

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، السبت، الشروع بمسح شامل للكشف عن فيروس كورونا وتحديد نسب انتشاره في البلاد.

وأفاد مدير عام المركز (حكومي) بدر الدين النجار، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة، أن المسح يبدأ بثلاث بلديات في طرابلس.

وأوضح "النجار"، أن المرحلة الأولى للمسح تبدأ الأحد، وتشمل بلديات "عين زارة" و"أبو سليم" و"سوق الجمعة" بعد أن تم تحديدها من قبل مجموعة الرصد بالمركز.

وأشار إلى أن المسح الشامل، "سنستند عليه كدليل علمي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها في الأيام المقبلة".

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ولفت النجار إلى أن الغرض من المسح الشامل هو "معرفة نسبة انتشار فيروس كورونا في المناطق".

والخميس أعلنت الحكومة الليبية استئناف الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في 13 يونيو/ حزيران المقبل، بعد شهرين من إيقافها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس.

وفي 13مارس/ آذار، أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المعترف بها دوليا، إيقاف الدراسة بجميع مراحلها، تخوفا من تفشي الفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيرس كورونا في ليبيا 64 حالة، شفت منها 28 حالة، فيما توفيت 3 حالات، بحسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.