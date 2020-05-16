صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية، ألقت القبض على متهمين اثنين “سعوديي الجنسية في العقدين الرابع والخامس من العمر”. وقال “السحيباني”: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة المركبات، وقد أقرا بذلك. وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة القصيم تطيح بمتهمين اثنين بارتكاب جرائم سرقة المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.