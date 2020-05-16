فلوكس و«فرد الأمن».. من الجاني؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد حمدي شاكر

تأكيده ملاحقة ناشر الفيديو بالقانون هو الرد الأبرز حتى الآن من الفنان المصري أحمد فلوكس بعد انتشار مقطع لاعتدائه على أحد أفراد الأمن في مجمع سكني في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، ووصول الأمر إلى النيابة العامة. فلوكس ظهر في المقطع أثناء نزوله من سيارته، بعد احتداد الحديث بينه وبين فرد الأمن قبل أن يدفعه ويعود مجدداً إلى سيارته. ونشر أحد سكان المجمع عبر صفحته على «فيسبوك» لقطة اعتداء الفنان على فرد الأمن الذي منعه من دخوله بغير تصريح.

وقال فلوكس معلقاً على الأمر في صفحاته الرسمية بمواقع التواصل: «كنت في طريقي لتحرير محضر لإحدى السيدات التي تقيم داخل المجمع، إلا أنني فوجئت بمنعي من جانب الأمن، وبالرغم أن أفراد الأمن يعرفونني، كوني كنت مقيماً في المجمع السكني لفترة طويلة إلا أنهم تهجموا على سيارتي بالعصي، وهذا ما أثار استغرابي، ودفعني لأن أحاول أن أدخل إلى المجمع مرة أخرى، لتحرير المحضر ضد السيدة التي بيني وبينها خلاف، لأجد أيضاً أن أحد افراد الأمن يمنعني من الدخول، فكان رد فعلي طبيعياً بأن دفعته إلى الخلف».

وأضاف: «تسريب الفيديو من كاميرات المراقبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعتبره تشهيراً صريحاً بشخصي، خاصة أن هذه الفيديوهات من المفترض أن تكون محفوظة لدي شركة الأمن المكلفة بحراسة المكان، وإخراجها عند الضرورة للجهات المختصة، وليس لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك لن أترك حقي القانوني».

فلوكس اضطر إلى رد ثان بعد الهجوم على بيانه، لكن بعد أن أغلق خاصية التعليقات عبر صفحته على «إنستجرام». وأعاد التأكيد أنه متمسك بحقه القانوني أمام ما اعتبره تشويهاً متعمداً لصورته كفنان وأب.

في الشق القانوني، وبعد التحفظ على الفيديو المنتشر باشرت نيابة الشيخ زايد تحقيقات موسعة منذ مساء الجمعة حول الواقعة، بعد بلاغ من فرد الأمن وتحرير محضر في مركز الشيخ زايد بتعدي أحمد فلوكس عليه بالسب والقذف والضرب، واستمعت لأقوال الاثنين. ومن المقرر صدور قرار بشأن فلوكس خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تحرير أقواله، والرجوع للفيديو الأصلي المقدم من شركة الأمن المسؤولة عن المجمع السكني.