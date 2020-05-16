شكرا لقرائتكم خبر عن موقع سودانى: وفد رفيع يصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لترسيم الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وفد سوداني رفيع الي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، يترأسه وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني، عمر مانيس، وذلك لبحث مسألة الحدود بين البلدين. وقا لموقع أخبار السودان.

وكان في استقبال الوفد بمطار أديس أبابا وزير الخارجية الإثيوبي، غدو اندرجاتشاو، وعدد من كبار المسؤولين الإثيوبيين ، وسيشارك الوفد السوداني في اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين التي تعقد بأديس أبابا وتستمر ليومين.

والأحد الماضي بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال اتصال هاتفي له مع رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أهمية تعزيز السلم والأمن بالمنطقة.

وناقش آبي والبرهان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها بين إثيوبيا والسودان، فضلا عن القضايا الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويعد هذا الاتصال الثاني خلال شهر لرئيس الوزراء الإثيوبي مع البرهان عقب توترات حدودية بين البلدين.

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كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد قد أجريا مناقشات مطلع الشهر الحالي حول قضية ترسيم الحدود بين البلدين، ركزت على ضرورة تشكيل لجنة فنية لإنهاء تلك المهمة في أقرب وقت.

وقال حمدوك، في بيان، إن رئيسي الحكومتين السودانية والإثيوبية، ناقشا خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بجانب عدد من القضايا المهمة من بينها ترسيم الحدود، وتشكيل لجنة فنية لإنهاء هذه المهمة في أقرب وقت.

وأكد آبي أحمد بدوره أن العلاقات بين البلدين من المتانة بمكان بحيث لا تسمح بأي توترات، وأي اتجاه من هذا النوع سيتم حسمه من خلال التواصل المباشر، والحوار الشفاف بين قيادات البلدين السياسية والعسكرية، وذلك لخصوصية العلاقة والمصالح المشتركة بين البلدين.

وكان السودان وإثيوبيا قد شهدا في أبريل الماضي حالة من النشاط الدبلوماسي المكثف لتجاوز العقبات المتعلقة بترسيم الحدود في إطار الاتفاق والتفاهم المشترك.