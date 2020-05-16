الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر " 1000 سلة غذائية تزن حوالي 43 طنا لأهالي مديرية دوعن بمحافظة حضرموت اليمنية استفاد منها 5 آلاف شخص.
وذكرت وكالة الانباء الاماراتية / وام/ اليوم السبت - أن ذلك يأتي في إطار جهود دولة الإمارات الإغاثية و الإنسانية لمساعدة أهالي محافظة حضرموت لتطبيع أوضاعهم الإنسانية في إطار خطة عاجلة وضعتها " هيئة الهلال الأحمر " للتدخل الإنساني و التخفيف عن الأسر المتضررة التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل و منع التجول الذي يطبق في اليمن كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد / كوفيد -19.
كما وزعت هيئة الهلال الأحمر كسوة العيد على أسر الشهداء بمحافظة شبوة و ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة الأسر التي فقدت معيلها.
حيث وزع فريق الهيئة 1100 قسيمة مشتريات من عدة مراكز تجارية بمحافظة شبوة استهدفت أسر الشهداء و الأيتام و أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد حاجة والتي اقتنت ما يناسب أطفالها عبر منحهم كوبونات شرائية من أكبر المعارض الموجودة بالمدينة حتى يستطيعوا مشاركة أقرانهم فرحة العيد.
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