شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يدمر مخبأ للجماعات الإرهابية شمال شرقي البلاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت عن كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بولاية قسنطينة (شمال شرق) يحتوى على أسلحة وذخائر ومتفجرات.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم السبت "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس بمنطقة تيديس بولاية قسنطينة مخبأ للجماعات الإرهابية".

وأضاف البيان أن المخبأ كان يحتوي على بندقيتين آليتين، ومخزني ذخيرة، و21 لغما تقليدي الصنع، وقنبلة يدوية، كمية من الذخيرة، مواد ومعدات تفجير، ومولد كهربائي، ومضخة مياه.

وأشار إلى أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت قوات الجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) وأجهزة الجمارك في عمليات متفرقة بكل من ولايات النعامة ووهران وتلمسان وعين تموشنت (شمال غرب) وبشار (جنوب غرب) من توقيف 9 أشخاص وضبط 193 كيلوجراما من المخدرات و3100 قرص مهلوس.

Advertisements

من جهة أخرى، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر بـ (11501) لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة والوادي بالناحية العسكرية الرابعة.



المخبأ



المضبوطات



مسدس