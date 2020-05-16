شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الصحية بالكويت تمنح المسافرين شهادة "خلو من كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، السبت، أن المغادرين عبر مطار الكويت الدولي، سيتم فحصهم وإعطاؤهم شهادة بخلوهم من فيروس كورونا فى حال كانت النتيجة سلبية، بحسب موقع "روسيا اليوم".
وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدنى تعميما فى شأن الإجراءات التشغيلية للتعامل مع رحلات إخلاء غير الكويتيين من البلاد، جاء فيه أنه "سيتم فحص المسافرين داخل المطار، فى أماكن مخصصة لذلك، من قبل وزارة الصحة وإعطاؤهم شهادة مصدقة ومعتمدة بخلوهم من فيروس كورونا، فى حال كانت النتيجة سلبية، فيما يتم التعامل معهم وفق الإجراءات من قبل وزارة الصحة لو كانت النتيجة إيجابية".
وكانت وزارة الصحة الكويتسة أعلنت، أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 12860، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالى الوفيات 96.
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